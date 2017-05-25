Восьмилетний мальчик попал под колеса внедорожника в Томске
25 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Gibdd.ru
Вчера вечером, 24 мая, в Томске под колеса Toyota Hilux Surf попал 8-летний мальчик, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
Инцидент произошел на ул.Яковлева, 37. По предварительным данным, ребенок переходил дорогу в 80 метрах от пешеходного перехода. При этом пострадавший находился на улице без сопровождения взрослых.
С травмами ребенка госпитализировали. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.
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