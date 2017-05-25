Восьмилетний мальчик попал под колеса внедорожника в Томске

Томский Обзор / Фото: 25 мая 2017 // Фото: Gibdd.ru

Вчера вечером, 24 мая, в Томске под колеса Toyota Hilux Surf попал 8-летний мальчик, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел на ул.Яковлева, 37. По предварительным данным, ребенок переходил дорогу в 80 метрах от пешеходного перехода. При этом пострадавший находился на улице без сопровождения взрослых.

С травмами ребенка госпитализировали. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

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