На территории Петропавловского собора Томска загорелся дом священника (ФОТО)

25 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС России по Томской области

Вчера вечером, 24 мая, в Томске на территории Собора святых апостолов Петра и Павла (ул. Алтайская, 47) произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 19.11. Горело одноэтажное бревенчатое здание с тамбуром. По данным томской епархии, здесь проживала семья священника.

К прибытию пожарных огнем была охвачена крыша здания и тамбур. Возгорание удалось ликвидировать к 19.30. В результате внутри обгорели стены тамбура, обрешетка крыши на площади 70 кв.метров. Общая площадь пожара составила 80 кв.метров.

Причина пожара устанавливается.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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