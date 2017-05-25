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На территории Петропавловского собора Томска загорелся дом священника (ФОТО)

Томские новости, Происшествия, пожар горит огонь Петропавловский собор церковь загорелась На территории Петропавловского собора Томска загорелся дом священника (ФОТО)

Вчера вечером, 24 мая, в Томске на территории Собора святых апостолов Петра и Павла (ул. Алтайская, 47) произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 19.11. Горело одноэтажное бревенчатое здание с тамбуром. По данным томской епархии, здесь проживала семья священника.

К прибытию пожарных огнем была охвачена крыша здания и тамбур. Возгорание удалось ликвидировать к 19.30. В результате внутри обгорели стены тамбура, обрешетка крыши на площади 70 кв.метров. Общая площадь пожара составила 80 кв.метров.

Причина пожара устанавливается.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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