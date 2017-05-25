Томским предпринимателям расскажут, как адаптироваться к новой промышленной революции

Томский Обзор / Фото: 25 мая 2017 // Фото: Владимир Дударев

В Томске стартует цикл лекций ведущих российских и международных экспертов о развитии бизнеса в предстоящий период, сообщают организаторы.

Лекции по общей теме «Как бизнесу в регионах извлечь выгоды из новой промышленной революции» состоятся 25-26 мая в Институте экономики и менеджмента Национального исследовательского Томского государственного университета при поддержке Администрации Томской области.

Лектор – Петр Щедровицкий, член экспертного совета при Правительстве России, экспертного совета Агентства стратегических инициатив и советник генерального директора ГК «Росатом» в формате диалога с томским компаниями обсудит версии ответа на вопрос – как адаптироваться и извлечь хоть какие-то выгоды из новой промышленной революции.

«Лекции Петра Щедровицкого объединяют круг вопросов, которые находятся в центре внимания инвесторов и предпринимателей. В чем особенности новой промышленной революции? Как будут трансформироваться основные индустрии? Какие новые технологические направления будут развиваться? Во что необходимо инвестировать? Какие стратегии реализуют компании, чтобы встроиться в «Индустрию 4.0» в нашей стране и за рубежом? У каких компаний и регионов есть шанс включиться в этот процесс в качестве значимых игроков?», — сообщают организаторы.

Особое внимание будет уделено последствиям для ряда отраслей, новым возможностям для инвестиций и развития технологического бизнеса. В 2012-2016 годах курс лекций прочитан для российских государственных корпораций и частных компаний.

Петр Георгиевич Щедровицкий является экспертом по управлению развитием, вопросам региональной и промышленной политики, инновационной деятельности и подготовки кадров. Член Правления Фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад», Член Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, Президент Института развития им.Г.П. Щедровицкого, член Экспертного совета Агентства Стратегических инициатив, Заведующий кафедры НИЯУ МИФИ, Советник генерального директора Госкорпорации «Росатом».

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