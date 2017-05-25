Томскэнергосбыт купил внедорожник, ставший причиной отказа от инвестпрограммы

Томский Обзор / Фото: 25 мая 2017 // Фото: Pixabay.com

ПАО «Томская энергосбытовая компания» (Томскэнергосбыт) приобрело внедорожник за 2,8 млн рублей, несмотря на то, что этот автомобиль стал причиной отказа от согласования инвестпрограммы на 2017 год, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные аукционной документации.

Так, энергосбыт приобрел автомобиль Mitsubishi Pajero Sport 3.0 2017 года выпуска в цвете «белый перламутр». Машина оснащена системами помощи при спуске и при подъеме, мультирулем с кожаной отделкой, подогревом рулевого колеса, мультимедийной системой с интеграцией по Bluetooth, двухзонным климат-контролем. Зеркала заднего вида хромированы, а задние и боковые стекла автомобиля тонированы. Мощность двигателя составляет 209 лошадиных сил.

Торги проводились в форме закупки у единственного поставщика, которым стало ООО «Картель Авто Новокузнецк».

Ранее со ссылкой на гендиректора компании Алексея Булгакова сообщалось, что 2017 год «Томскэнергосбыт» проживет без инвестиционной программы: областной департамент тарифного регулирования не принял ее, так как в нее была включена, в частности, покупка дорогого автомобиля.

ПАО «Томская энергосбытовая компания» создано в рамках реформирования ОАО «Томскэнерго», является гарантирующим поставщиком на территории Томской области. По данным компании, ее основными акционерами являются АО «Интер РАО Капитал» (62,3%) и ПАО «Интер РАО» (31,27%).

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