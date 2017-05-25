Томскэнергосбыт купил внедорожник, ставший причиной отказа от инвестпрограммы
ПАО «Томская энергосбытовая компания» (Томскэнергосбыт) приобрело внедорожник за 2,8 млн рублей, несмотря на то, что этот автомобиль стал причиной отказа от согласования инвестпрограммы на 2017 год, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные аукционной документации.
Так, энергосбыт приобрел автомобиль Mitsubishi Pajero Sport 3.0 2017 года выпуска в цвете «белый перламутр». Машина оснащена системами помощи при спуске и при подъеме, мультирулем с кожаной отделкой, подогревом рулевого колеса, мультимедийной системой с интеграцией по Bluetooth, двухзонным климат-контролем. Зеркала заднего вида хромированы, а задние и боковые стекла автомобиля тонированы. Мощность двигателя составляет 209 лошадиных сил.
Торги проводились в форме закупки у единственного поставщика, которым стало ООО «Картель Авто Новокузнецк».
Ранее со ссылкой на гендиректора компании Алексея Булгакова сообщалось, что 2017 год «Томскэнергосбыт» проживет без инвестиционной программы: областной департамент тарифного регулирования не принял ее, так как в нее была включена, в частности, покупка дорогого автомобиля.
ПАО «Томская энергосбытовая компания» создано в рамках реформирования ОАО «Томскэнерго», является гарантирующим поставщиком на территории Томской области. По данным компании, ее основными акционерами являются АО «Интер РАО Капитал» (62,3%) и ПАО «Интер РАО» (31,27%).