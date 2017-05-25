Депутаты томской Облдумы рассмотрели закон, упрощающий оформление участка в собственность

Томский Обзор / Фото: 25 мая 2017 // Фото: Duma.tomsk.ru

Депутаты Законодательной Думы Томской области рассмотрели изменения в отдельные законодательные акты Томской области в части бесплатного предоставления в собственность земельных участков для целей, не связанных со строительством.

Как уточняется на сайте облдумы, граждане которые фактические владеют никому не принадлежащими домами, смогут бесплатно получить в собственность земельные участки, на которых эти дома расположены. Таким образом владельцы смогут в судебном порядке оформить права и на жилье.

Проект закона ограничивает период создания жилых домов, владельцам которых предоставляется данное право, – до вступления в силу Земельного кодекса РФ (31.12.2001). Это позволит избежать строительства новых жилых домов с намерением оформить их в собственность в соответствии с рассматриваемым законопроектом.

Только в городе Томске расположены порядка 500 таких домов. Это поселки 2-ой ЛПК, Нижний склад, Мясокомбинат, Спичфабрика, Усть-Керепеть, Усть-Киргизка, Старо-Карьерный, Каштак, а также застройка в районе Московского тракта. Из-за отсутствия правоустанавливающих документов граждане не могут распоряжаться своими домами – продать их или оставить в наследство. Кроме того они не могут оформить регистрацию по месту жительства, сталкиваются с проблемами получения бесплатного медицинского обслуживания, образования, реализацией избирательных прав.

Депутат Паруйр Яврумян отметил, что для реальной помощи людям этот законопроект необходимо принимать. Его поддержал коллега Василий Семкин, пояснив, что жители Томска очень ждут решения этой «застарелой» проблемы. Депутат Сергей Звонарев уточнил, решен ли вопрос с санитарной зоной предприятий, так как зачастую рассматриваемые земельные участки находятся в этих зонах. Докладчик, председатель думы города Томска Сергей Панов пояснил, что действительно не все смогут воспользоваться нормами данного законопроекта, при этом в городе планируют в дальнейшем искать пути решения и этой проблемы. Екатерина Собканюк заметила, что для сокращения санитарных зон предприятий потребуются серьезные капиталовложения, что не лучшим образом скажется на городском бюджете.

Депутат Лев Пичурин поделился опасениями, что при принятии законопроекта в собственность могут быть оформлены дома, не пригодные для жилья. А Фаиль Камалитов попросил перечислить, какие документы, кроме собственно заявления, потребуются от граждан для подтверждения права на владение данным имуществом.

«Концептуальных разногласий по данному вопросу на комитете не возникло, однако есть ряд вопросов, которые необходимо изучить в рабочем порядке», – обозначил позицию профильного комитета по строительству, инфраструктуре и природопользованию Сергей Автомонов.

Игорь Чернышев отметил, что с одной стороны городу надо дать возможность пополнять бюджет за счет сбора налога на имущество, который сейчас владельцы указанных домов не платят, при этом он уверен, что данной редакцией законопроекта городские депутаты создают препятствия для наведения порядка в исторической части города.

«На заседании комитета мы договорились, что будет создана рабочая группа, куда войдут представители разных сторон. Законопроект еще нуждается в комплексной доработке», – заявила спикер регионального парламента Оксана Козловская.

Депутаты приняли указанный законопроект в первом чтении и отправили его на доработку.

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