В «Томскнефти» наградили лучших молодых работников

25 мая 2017 / Пресс-служба ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс»

В ОАО «Томскнефть» ВНК состоялось награждение победителей конкурса «Лучший молодой работник». По итогам 2016 года в почетный список лидеров десятого по счету конкурса вошли 20 сотрудников предприятия.

Как и в предшествующие годы, главными критериями оценки молодых специалистов стали профессиональные достижения и активное участие в мероприятиях, направленных на их развитие, реализацию инновационного и научно-технического потенциала, повышение корпоративной культуры. В зачет пошли также производственные, личные и спортивные успехи. Победителями становятся участники, занявшие первые 11 позиций рейтинга (из 20), остальные получают звание лауреатов.

В нынешнем году безусловным лидером рейтинга и обладателем звания «Лучший молодой работник ОАО „Томскнефть“ ВНК-2016» стал заместитель начальника ЦППН-6 Александр Гартаев. Серебряная награда присуждена ведущему инженеру сектора эксплуатации механизированного фонда Ивану Смышляеву. Бронза досталась Олегу Копытину, технологу ЦППН-5.

В первую десятку конкурса вошли также геолог отдела интенсификации добычи Татьяна Романцова, мастер ЦППН-3 Игорь Орехов, мастер ЦППН-4 Александр Лихтенберг, машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт ЦППД-1 Александр Ничипоренко, инженер-химик ХАЛ-3 Марина Картавых, мастер ЦДНГ-10 Юрий Рудов, технолог Лугинецкой РИТС Евгений Гончаров.

Конкурс «Лучший молодой работник ОАО „Томскнефть“ ВНК» проводится на предприятии ежегодно.

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