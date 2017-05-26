В «Томскнефти» прошли первые соревнования противопожарных звеньев (ФОТО)

26 мая 2017 / Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК

В ОАО «Томскнефть» ВНК завершились первые соревнования противопожарных звеньев. Лучшей по итогам состязаний оказалась команда цеха добычи нефти и газа №10, обслуживающего Крапивинское месторождение.

Финал соревнований, участие в котором приняли три команды, одержавшие победу в своих регионах, прошел в два этапа. В первый день, 23 мая, за звание лучших боролись противопожарные звенья ЦДНГ-2 и ЦСДТиПГ. Обе команды должны были проложить магистральную линию, подключить два рабочих рукава и подать воду. Лучшее время по результатам первого соревновательного дня осталось за командой второго цеха добычи: уложившись в 42,9 секунды, они обогнали своих коллег-газовиков на десятую долю секунды.

Во второй день соревнования проходили на площади автостанции «Томскнефти». Несмотря погодные улсловия и то, что команда принимала участие не в полном составе, сотрудникам ЦДНГ-10 удалось справиться с заданием за 37,1 секунды и стать победителями первых соревнований противопожарных звеньев.

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