Томские бизнесмены тратят 52% от выручки на различные платежи — омбудсмен

Томский Обзор / Фото: 25 мая 2017 // Фото: Duma.tomsk.ru

Томский бизнес-омбудсмен Валерий Падерин рассказал депутатам о состоянии законности в предпринимательском сообществе региона. Он отметил, что сегодня бизнес сталкивается с большим количеством издержек. Так, 52 % от выручки тратятся на различные платежи, что представляет собой неадекватную нагрузку на бизнес.

Как сообщается на сайте парламента, в своем докладе об итогах деятельности института уполномоченного по защите прав предпринимателей в 2016 году Валерий Падерин сообщил о незначительном росте обращений по сравнению с 2015 годом. В 2016 их поступило около 300. При этом значительно сместились приоритеты. Если ранее с большим отрывом лидировал блок земельных отношений, то в прошлом году эта тема спустилась на третью позицию. На втором месте по популярности – проблемы, связанные с контрольно-надзорной деятельностью.

На первое место вышли обращения, связанные с введением новых контрольно-информационных систем (ЕГАИС, контрольно-кассовая техника, чипирование товаров, система Меркурий, ГИС ЖКХ). И хотя мало кто спорит, что нужно идти в ногу со временем, предприниматели не готовы вкладываться в установку новой техники. Из 16 тысяч касс, которые необходимо заменить в Томской области, на данный момент заменено только порядка 17 %.

Одна из задач на ближайший период – повышение правовой грамотности предпринимателей. Причем не за счет проведения семинаров (эта работа показала свою малую эффективность), а за счет создания пошаговых инструкций по конкретным вопросам.

Подводя итог, Уполномоченный по защите прав предпринимателей обратил внимание на то, что у большинства предпринимателей горизонт планирования не больше, чем на один-полтора года, что представляет угрозу для серьезных инвестиций.

В заключение депутаты Олег Громов, Фаиль Камалитов и Алексей Федоров взяли слово для выступления, где поделились своими мыслями о состоянии предпринимательства в Томской области. Спикер Оксана Козловская обратила внимание на то, что в докладе не отражен инновационный бизнес, а также заявила о необходимости рассмотреть возможность корректировки государственной программы поддержки бизнеса.

Заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов обозначил позицию исполнительной власти по данному вопросу.

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