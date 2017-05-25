18+
18+

Томские депутаты просят дать регионам полномочия составить список «оффлайновых» сел

Томские новости, ЗД ТО, интернет ЕГАИС дума депутаты Томские депутаты просят дать регионам полномочия составить список «оффлайновых» сел

Депутаты Законодательной Думы Томской области приняли обращение к Правительству РФ и вице-премьеру Игорю Шувалову, касающееся передачи полномочий субъектам РФ по утверждению перечня поселений, в которых отсутствует доступ к интернету.

Как отмечается на сайте парламента, с 1 июля 2017 года все магазины, торгующие алкоголем, должны быть подключены к единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС). Для удаленных сел, в которых нет стабильного доступа в интернет, это требование остается невыполнимым. Таким образом, с 1 июля 2017 года возникает угроза для предпринимательской деятельности, поскольку непредставление сведений о розничной продаже алкогольной продукции в ЕГАИС является основанием для отзыва лицензии. Один из вариантов решения проблемы – составить официальный перечень «оффлайновых» сел. Но это может сделать только федеральный орган власти.

«Мы обращаемся в Правительство РФ с просьбой передать право определять территории, на которых невозможно выполнение решений данного закона в связи с отсутствием доступа к интернету, в субъекты РФ. Это особенно важно для регионов Сибири, так как для европейской части страны проблемы с доступом в интернет не характерны», – озвучила суть обращения спикер Оксана Козловская.

Депутат Игорь Чернышев предложил направить это обращение и в Совет Федерации РФ, обладающий правом законодательной инициативы. Депутаты также поддержали и предложение своего коллеги.

Тэги/темы: