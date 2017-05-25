Томские депутаты просят дать регионам полномочия составить список «оффлайновых» сел

Томский Обзор / Фото: 25 мая 2017 // Фото: Duma.tomsk.ru

Депутаты Законодательной Думы Томской области приняли обращение к Правительству РФ и вице-премьеру Игорю Шувалову, касающееся передачи полномочий субъектам РФ по утверждению перечня поселений, в которых отсутствует доступ к интернету.

Как отмечается на сайте парламента, с 1 июля 2017 года все магазины, торгующие алкоголем, должны быть подключены к единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС). Для удаленных сел, в которых нет стабильного доступа в интернет, это требование остается невыполнимым. Таким образом, с 1 июля 2017 года возникает угроза для предпринимательской деятельности, поскольку непредставление сведений о розничной продаже алкогольной продукции в ЕГАИС является основанием для отзыва лицензии. Один из вариантов решения проблемы – составить официальный перечень «оффлайновых» сел. Но это может сделать только федеральный орган власти.

«Мы обращаемся в Правительство РФ с просьбой передать право определять территории, на которых невозможно выполнение решений данного закона в связи с отсутствием доступа к интернету, в субъекты РФ. Это особенно важно для регионов Сибири, так как для европейской части страны проблемы с доступом в интернет не характерны», – озвучила суть обращения спикер Оксана Козловская.

Депутат Игорь Чернышев предложил направить это обращение и в Совет Федерации РФ, обладающий правом законодательной инициативы. Депутаты также поддержали и предложение своего коллеги.

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