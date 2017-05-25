Лишь 5% укушенных клещами томичей нуждались в лечении

Томский Обзор / Фото: 25 мая 2017 // Фото: Владимир Дударев

Только 5 % обращений на томские пункты серопрофилактики имели показания для ввода иммуноглобулина, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Всего, по данным управления Роспотребнадзора по Томской области, с начала сезона от клещей пострадали 5,1 тыс. человек. Как сообщила главный терапевт департамента здравоохранения Оксана Новикова, профилактика иммуноглобулином понадобилась лишь в 5% случаев (269).

«У всех обратившихся в пункты с присасыванием клеща взяты образцы крови либо клещ на исследование. В 269 случаях специалисты определили, что насекомое являлось переносчиком клещевого энцефалита, и ввели иммуноглобулин для защиты от заболевания», — отметила Оксана Новикова.

Всего в 2017 году регион закупил 4000 доз иммуноглобулина для профилактики клещевых инфекций, затратив на эти цели 2,4 млн рублей.

Жители Томска и Томского района могут обращаться в кабинеты серопрофилактики для взрослых в межвузовской больнице, медико-санитарной части № 2. Детей примут в детской больнице № 1, а жителей Томской области — в районных больницах. Все пункты круглосуточные. С собой нужно иметь паспорт и полис ОМС.

Основными мерами предосторожности во избежание присасывания клеща остаются использование репеллентных и акарицидных (с пометкой «антиклещ», имеющих в составе перметрин, уничтожающий насекомое) средств. При выездах на природу необходимо использовать одежду, надежно защищающую от попадания клещей на кожу, обрабатывать верхнюю одежду средствами защиты. Также необходимо не реже чем через каждые 1,5 – 2 часа проводить само- и взаимоосмотры для обнаружения клещей.

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