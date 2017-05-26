В Томске судебные приставы арестовали более тысячи шуб и дубленок

26 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Судебные приставы арестовали около 1000 шуб, дубленок, кожаных курток и пальто в одном из магазинов Томска, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Один из магазинов ТЦ «Мегаполис» задолжал за аренду торговому центру 2 млн. 600 тысяч рублей. Исполняя решение суда, приставы арестовали товар общей стоимостью в 2 млн. 100 тыс. рублей. Имущество оставлено на ответственное хранение взыскателю (ООО «Мегаполис»).

Должнику дали время выплатить долг. Затем ему предложат самостоятельно продать арестованное имущество. Если этого не произойдет, то товар реализуют принудительно. При этом общая задолженность составляет уже 2 млн. 800 тыс. рублей – за счет исполнительского сбора (денежного взыскания за неуплату долга в добровольный срок).

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