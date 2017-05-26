Водитель без прав перевернулся на трассе в Томской области

Томский Обзор / Фото: 26 мая 2017 // Фото: Gibdd.ru

Вчера вечером, 25 мая, в Томской области произошло ДТП, в результате которого пострадал 43-летний мужчина, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в 18.30 на 1 километре трассы Ерестная – Осиновка - Волкодаевка (Кожевниковский район). Здесь водитель ВАЗ-21053 не справился с управлением, из-за чего автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.

В результате происшествия водитель получил травмы. Отмечается, что управлять транспортными средствами мужчина не имел права.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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