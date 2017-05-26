Газоны на основных магистралях Томска надо косить минимум четыре раза в месяц - мэр

Томский Обзор / Фото: 26 мая 2017 // Фото: Pixabay.com

В ходе прошедшего накануне выездного совещания мэр Томска Иван Кляйн поручил привести в порядок газоны вдоль дорог, передает пресс-служба горадминистрации.

Сегодня зеленая зона вдоль проезжей части по ул. А. Иванова в районе пересечения с пр. Ленина имеет недостатки – из-за недостаточного тромбования почвы трава взошла неравномерно. Такая же ситуация наблюдается вдоль пр. Ленина.

«Я всегда говорю о том, что ремонт должен быть комплексным: восстановлены бордюрные камни, тротуары, нельзя забывать и о газонах, это украшение наших улиц. Сегодня в контракте у нас прописан окос газонов трижды за сезон, считаю, что на основных магистралях газоны должны окашиваться не менее четырех раз в месяц», - отметил градоначальник.

Глава Кировского района Томска Валентина Денисович сообщила, что благоустройство ул. А. Иванова ведется силами не только города, но и партнеров, среди которых ООО «Томское пиво», ТЭМЗ, ООО «Зеленстрой», ООО «Строительные технологии», Томский политехнический университет. Планируется, что в ближайшее время здесь будут установлены малые архитектурные формы, фотозона, ограждение. В результате проведения ремонтных работ на участке от пр. Ленина было обустроено 300 парковочных мест. Впервые в прошлом году здесь была высажена дубовая аллея.

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