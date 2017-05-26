«Ростелеком» организовал систему видеонаблюдения за ЕГЭ в 542 аудиториях Томской области

26 мая 2017 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Томский филиал ПАО «Ростелеком» организовал систему видеонаблюдения за процедурой проведения Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ) в 542 аудиториях 49 школ и в 4 региональных центрах обработки информации.

В рамках регионального контракта с Областным государственным бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» все 542 экзаменационные аудитории в период проведения ЕГЭ будут доступны в режиме онлайн. В дни проведения экзаменов специалисты «Ростелекома» будут осуществлять круглосуточную техническую поддержку программно-аппаратных комплексов (ПАК).

«Ростелеком» четыре года занимается организацией видеонаблюдения за единым государственным экзаменом. В этом году мы оснастили системой 5 новых школ, в двух школах модернизировали оборудование, успешно провели комплексное нагрузочное тестирование работоспособности ПАК — выверка ракурсов камер и проверка доступности ПАК, — комментирует директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин. — В понедельник выпускники начнут сдавать экзамены, и я хочу пожелать им удачи!»

«Ростелеком» и Рособрнадзор заключили государственный контракт на оказание услуг по организации видеонаблюдения при проведении Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ) на территории Российской Федерации в 2017 году. Сумма заключенного федерального контракта составляет 88,9 млн. руб. Сроки реализации контракта — с 9 февраля по 31 октября 2017 года.

Для реализации проекта компания четвертый год подряд задействует созданную инфраструктуру, включающую сеть передачи данных, видеосерверы в ЦОД Москвы «Ростелекома», систему мониторинга, позволяющую подключать оборудование в целях трансляции данных на портал smotriege.ru.

Специалисты компании будут осуществлять мониторинг функционирования ПО для программно-аппаратных комплексов, техническую поддержку портала в дни проведения государственной итоговой аттестации и его защиту от DDOS-атак. Для обеспечения полноценной поддержки пользователей портала «Ростелеком» предоставит интеллектуальный номер 8 800 100 43 12.

В период проведения экзаменов в ситуационно-информационном центре (СИЦ) Рособрнадзора в Москве «Ростелеком» будет транслировать на видеостену данные из 85 регионов страны. Это позволит собирать общую информацию в СИЦ и осуществлять оперативный контроль за процессом проведения ЕГЭ.

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