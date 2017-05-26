Томичам предлагают поддержать земляка, выступающего на чемпионате Европы по карате
26 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: PIxabay.com
В субботу и воскресенье, 27-28 мая, в Румынии пройдет 10-й открытый чемпионат Европы по киокушин карате, где выступит томский спортсмен Юрий Борисевич.
Томичи могут поддержать земляка, проголосовав за него на официальном сайте чемпионата. Для этого нужно зайти сайт, а затем выбрать Borisevich Iurii – Russia.
Томич уже дважды становился чемпионом кубка России, бронзовым призером международного чемпионата Азии, а сейчас попробует свои силы на международном уровне.
Тэги/темы: