Томичам предлагают поддержать земляка, выступающего на чемпионате Европы по карате

Томский Обзор / Фото: 26 мая 2017 // Фото: PIxabay.com

В субботу и воскресенье, 27-28 мая, в Румынии пройдет 10-й открытый чемпионат Европы по киокушин карате, где выступит томский спортсмен Юрий Борисевич.

Томичи могут поддержать земляка, проголосовав за него на официальном сайте чемпионата. Для этого нужно зайти сайт, а затем выбрать Borisevich Iurii – Russia.

Томич уже дважды становился чемпионом кубка России, бронзовым призером международного чемпионата Азии, а сейчас попробует свои силы на международном уровне.

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