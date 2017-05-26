На базе ТГАСУ откроется лицей

26 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Сегодня, 26 мая, на заседании ученого совета Томского государственного архитектурно-строительного университета принято решение об открытии лицея на базе вуза. В 2017 году будет разработан план действий и подготовлены документы для получения лицензии, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на ректора вуза Виктора Власова.

Как отметил ректор, необходимо расширить и укрепить работу по профессиональной ориентации школьников, чтобы они имели полное представление о специальностях, которые можно получить в университете. Лицей даст возможность учащимся глубже освоить физику и математику, технические дисциплины, чтобы успешно поступить в вуз.

Ранее ТГАСУ подписал договор с департаментом образования администрации Томска о создании профильных элитных инженерно-технических классов. Здесь будет проводиться подготовка по физике, математике, черчению, начертательной геометрии, BIM-технологиям, проектированию, управлению проектами, введению в специальность, архитектурному макетированию и рисунку.

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