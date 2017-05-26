Завтра томичей ожидают заморозки

Томский Обзор / Фото: 26 мая 2017 // Фото: Pixabay.com

Завтра, 27 мая, в Томске возможны заморозки до -2°С, без осадков, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«В Томске прогнозируется переменная облачность. Ветер западный с переходом на юго-восточный 4-9 м/с. Температура ночью +1…+3 °С, в низких местах заморозки до -2°С. Температура днем +18…+20 °С», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичам рекомендуют внимательно отнестись к соблюдению правил дорожного движения и скоростного режима на дорогах.

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