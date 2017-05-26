Гости SIAL China 2017 высоко оценили ветчины и снеки Межениновской птицефабрики

26 мая 2017 / Пресс-служба ООО «Межениновская птицефабрика»

Ветчины «Ароматная» и «Филейная» Межениновской птицефабрики были особо отмечены гостями и организаторами выставки SIAL China 2017, которая проходила в Шанхае с 17 по 19 мая. Томскую область на выставке представляли 16 компаний-производителей пищевой продукции.

В ходе выставки-2017 предприятие выставляло и тестировало на потенциальных потребителях в Китае топовые продукты. Помимо ветчины «Ароматной» и «Филейной» были также представлены вареная колбаса «Докторская», полукопченая колбаса «Салями Куриная», сервелат «Швейцарский с сыром», колбаски «Егерьские», и снековые колбаски «Баварские» и «Швейцарские с сыром».

Ветчина оказалась самой понятной и знакомой китайскому потребителю — по аналогии с импортными ветчинами и деликатесами:

«Дегустаторы отмечали особую нежность ветчины „Ароматной“, которую придаёт ей отборное куриное мясо, — говорит ведущий бренд-менеджер ООО „Межениновская птицефабрика“ Анна Ткач. — А вот колбаса „Ветчинно-рубленная“ и сервелат „Швейцарский с сыром“ стали для китайских потребителей неожиданностью — посетители нашего стенда очень удивлялись и хвалили вкус и аромат колбас, говорили, что с радостью бы приобрели их в дальнейшем».

Снековые мини-колбаски «Баварские» и «Швейцарские с сыром», отмечают на предприятии, также получили высшие баллы от дегустаторов — как по вкусовым качествам, так и за счёт формата самого продукта и его упаковки.

«Китай потребляет очень много куриного мяса, и в этом плане нам есть что предложить местному потребителю, — рассказывает Анна Ткач. — Это не только разделанное куриное мясо, тушки, полутушки, колбасные изделия и деликатесы, но также различные мясные снеки. Мы получили массу положительных отзывов и убедились, что китайские потребители готовы покупать нашу продукцию по привлекательной для обеих сторон цене. Для нас это является серьезным стимулом в деле скорейшего решения вопросов, связанных с существующим ограничением на ввоз мяса птицы из России в Китай».

Межениновская птицефабрика принимает участие в SIAL China третий год подряд. Подготовка к выставке 2017 года заняла около полутора месяцев.

«В этом году участие в SIAL China было для нас более продуктивным, чем в предыдущих. Мы ставили перед собой уже конкретные задачи — не только посмотреть на предложения компаний-производителей со всего мира, представить свою продукцию зарубежным потребителям, но и провести переговоры о сотрудничестве с определенными китайскими партнерами, которые принесут долгосрочный результат. SIAL China — одна из самых эффективных выставок с точки зрения пользы для экспортного бизнеса, это реальная возможность выхода на ёмкий китайский рынок», — отмечает Анна Ткач.

SIAL China — крупнейшая международная выставка в КНР по тематике продуктов питания, безалкогольных напитков, вин, спиртных напитков и специализированного оборудования. Выставка проводится с 2000 года, с 2002 — в Шанхае. В 2017 году свои товары на ней представили более трех тысяч участников из 67 стран.

Для томских предприятий на SIAL China 2017 был организован отдельный региональный стенд площадью 90 кв. метров. Представленная на стенде продукция вошла в изданный специально к выставке каталог «Наша природа. Наши традиции. Наш продукт».

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