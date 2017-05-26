Полицейские нашли северчанку, не убравшую за собой мусорный пакет

Томский Обзор / Фото: 26 мая 2017 // Фото: Vk.com/tomskie

В Томской области полицейские нашли правонарушительницу по материалам, размещенным в интернете, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В минувшее воскресенье, 21 мая, в сети появилась информация о том, что в Северске женщина оставила пакет с бытовым мусором в неположенном месте. При этом на замечание прохожих она не отреагировала и уехала на автомобиле.

«На замечания реагируют поднятием среднего пальца. Показывают красные корочки. Автору съемки советуют бояться ГАИ», — рассказывают очевидцы происшествия в группе «Томские.ру» во ВКонтакте.

Полицейские провели проверку и нашли нарушительницу. Стражи порядка подготовили материал по ст.8.14 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов». Материал направлен в администрацию Северска для рассмотрения по существу.

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