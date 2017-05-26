Томичам покажут мультфильмы, снятые детьми

Томский Обзор / Фото: 26 мая 2017 // Фото: Vk.com/multstory

В воскресенье, 28 мая, в Томске в кинотеатре «Кинополис» (пр. Ленина, 217, стр. 2) пройдет детский фестиваль «Мультпарад».

«Мультпарад — это большой праздник, где каждый ребёнок и взрослый узнает много интересного о производстве мультфильмов, примет участие в игровой мультпрограмме, увидит на большом экране увлекательные пластилиновые и рисованные мультфильмы и попробует себя в роли мультипликатора», — сообщают организаторы.

Главными героями этого мероприятия станут дети и подростки в возрасте от 4 до 15 лет, которые создали свои собственные мультфильмы.

В программе мероприятия:

Мастер-классы по созданию мультфильма;

Двухчасовой просмотр детских мультфильмов в кинозале;

Выступление экспертов в сфере детской мультипликации;

Научное шоу и шоу мыльных пузырей;

Фотосессии в мультстиле;

Игровая программа;

Торжественное награждение юных мультипликаторов;

Дискуссия на тему детской мультипликации;

Фестиваль пройдет с 10.00 до 15.00.

Вход свободный, однако необходимо забронировать места по телефону: 94-09-64.

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