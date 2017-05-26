Томичам покажут мультфильмы, снятые детьми
26 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Vk.com/multstory
В воскресенье, 28 мая, в Томске в кинотеатре «Кинополис» (пр. Ленина, 217, стр. 2) пройдет детский фестиваль «Мультпарад».
«Мультпарад — это большой праздник, где каждый ребёнок и взрослый узнает много интересного о производстве мультфильмов, примет участие в игровой мультпрограмме, увидит на большом экране увлекательные пластилиновые и рисованные мультфильмы и попробует себя в роли мультипликатора», — сообщают организаторы.
Главными героями этого мероприятия станут дети и подростки в возрасте от 4 до 15 лет, которые создали свои собственные мультфильмы.
В программе мероприятия:
- Мастер-классы по созданию мультфильма;
- Двухчасовой просмотр детских мультфильмов в кинозале;
- Выступление экспертов в сфере детской мультипликации;
- Научное шоу и шоу мыльных пузырей;
- Фотосессии в мультстиле;
- Игровая программа;
- Торжественное награждение юных мультипликаторов;
- Дискуссия на тему детской мультипликации;
- Фестиваль пройдет с 10.00 до 15.00.
Вход свободный, однако необходимо забронировать места по телефону: 94-09-64.
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