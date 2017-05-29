«Ростелеком» представил эффективные решения для томских офисов

29 мая 2017 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» в Томске провел бизнес-семинар для крупных корпоративных и государственных клиентов. Встреча прошла по адресу: г. Томск, ул. Карла Маркса, 23а.

В рамках бизнес-семинара «Время новых возможностей», организованного универсальным сервисным провайдером, 30 представителей крупных томских организаций смогли не только узнать больше о компании «Ростелеком», но и непосредственно задать свои вопросы, касающиеся таких услуг, как: «IP VPN», «Виртуальный ЦОД», «Аудиокоференцсвязь», «Wi-fi HotSpot», «Мобильная связь» и «ВидеокомфоРТ».

Мероприятие открыл директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин: «Сегодня в IT-технологиях меняются акценты. К информационным системам, которые являются традиционными для использования внутри организаций, предъявляются новые требования: мобильность, динамичность, возможность работать из любой точки мира и при этом экономить IT-бюджет. „Ростелеком“ всегда учитывает потребности бизнеса, требования законодательства и предлагает своим клиентам эффективные решения поставленных задач».

«Wi-fi HotSpot» — новые постановления правительства РФ накладывают определенные требования на порядок предоставления доступа пользователям. Так, «Ростелеком» осуществляет в рамках услуги «Wi-fi HotSpot» идентификацию пользователя посредством смс, предоставляет возможность клиентам размещать рекламные сообщения на странице приветствия при входе в сеть Интернет, а также получение статистики посещаемости через личный кабинет.

«Видеокомфорт» — сервис облачного видеонаблюдения. Просмотр трансляций или записей с любой камеры на сайте или в мобильном приложении из любой точки мира, где есть доступ в Интернет, возможность поделиться трансляцией. Минимальные затраты на инфраструктуру — архивы видеозаписей и событий хранятся в ЦОДе «Ростелекома».

«Виртуальный ЦОД» «Ростелекома» отличают: гибкие индивидуальные конфигурации виртуальных машин, выбор операционной системы, возможность изменения количества виртуальных машин, входящих в состав услуги, высокая доступность сервиса, обеспечение безопасности информации в соответствии с действующими государственными стандартами.

«Ростелеком» развивает инфраструктуру облачных сервисов, упрощая доступ корпоративным клиентам к ресурсам «Виртуального ЦОДа», и предлагает специальный тариф на организацию виртуальной частной сети — VPN — до физических площадок ЦОД.

Бесплатно звонить со стационарного телефона на мобильный и с мобильного на стационарный теперь реально, но только для клиентов мобильной связи «Ростелекома». Плюс к этому пользоваться всем комплексом услуг оператора.

«Ростелеком» обеспечивает оптимальный бизнес-процесс, при котором клиент может заказать услуги через удобный интерфейс на портале томского филиала в разделе «Для бизнеса». А по номерам 8-800-200-30-00 и 8-800-200-00-33 клиент получает круглосуточную техническую поддержку.

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