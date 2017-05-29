Жителей Подгорного расселят из зоны подтопления до конца года

29 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Расселение жителей Подгорного из зоны подтопления завершится в этом году. Об этом на встрече с жителями Чаинского района сегодня, 27 мая, заявил глава Томской области Сергей Жвачкин.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в 2015 году на встрече с жителями микрорайона Нахаловка села Подгорного в районной администрации губернатор решил принять программу расселения подтопляемых территорий Чаинского района — построить в райцентре новый микрорайон Аэропорт. Тогда же была выделена земля для 36 участков.

«До начала застройки новой территории мы стали прорабатывать вопрос строительства инженерных коммуникаций. Эти системы потянули на 90 миллионов рублей. Чтобы привлечь из бюджета такие инвестиции, потребовалось бы не меньше трех лет. Но люди столько ждать не должны. И я принял решение переселить людей в готовые дома», — подчеркнул глава Томской области Сергей Жвачкин.

Врио губернатора распорядился выделить из областного бюджета деньги и на первом этапе приобрести жилье для 13 семей. Предполагается, что в этом году новое жилье получат еще 14 семей.

Глава региона отметил, что при этом планы застройки микрорайона Аэропорт остаются в силе, и власть проведет эту работу без аврала.

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