Tele2 обновила тарифы для бизнеса в Томской области

29 мая 2017 / Пресс-служба макрорегиона «Сибирь» Tele2»

Tele2 запускает обновленные тарифные планы для корпоративных клиентов. Новые предложения включают бесплатное и безлимитное общение внутри компании, пакеты минут для звонков на номера страны, а также позволяют пользоваться мобильным интернетом на домашних условиях и бесплатно принимать входящие звонки в поездках.

Пакетные тарифные планы оператора разработаны для руководителей и сотрудников компаний и традиционно отличаются количеством включенных звонков и сообщений, а также объемом интернет-трафика.

На тарифном плане «Альфа» за 650 рублей в месяц абонент получит пакет из 2000 минут исходящих вызовов на все номера России, 2000 сообщений и 15 Гб интернет-трафика. Тарифный план «Бета» включает 800 минут исходящих вызовов на все номера России, 800 сообщений и 10 Гб интернета за 350 рублей в месяц. Абоненту тарифного плана «Гамма» за 230 рублей в месяц будут доступны 500 минут звонков, 500 сообщений и 5 Гб быстрого мобильного интернета. Также в обновленной тарифной линейке для бизнеса доступен пакетный тариф «Сигма» с абонентской платой 150 рублей в месяц, который включает 300 минут для звонков на все номера региона и Tele2 России, 300 сообщений и 1 Гб интернет-трафика.

Пакетные тарифные планы включают бесплатные и безлимитные звонки внутри компании, которые не расходуют включенный в абонентскую плату пакет минут. При нахождении в любом регионе страны, кроме г. Севастополь и республики Крым, абоненты пакетных тарифных планов для бизнеса смогут бесплатно принимать входящие звонки и пользоваться мобильным интернетом, расходуя включенный в абонентскую плату пакет трафика.

Подробная информация о тарифных планах для бизнеса – на tele2.ru.

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