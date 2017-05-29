В Томске стартует второй сезон лекций под открытым небом

Томский Обзор / Фото: 29 мая 2017 // Фото: Vk.com/uniopentomsk

На следующей неделе в Томске откроется второй сезон проекта «Лекции под открытым небом», в рамках которого все желающие смогут послушать лекции на поляне у озера на Московском тракте (со стороны 4 корпуса ТГУ), сообщают организаторы.

«После завершения прошлого сезона, команда проекта получила большое количество положительных отзывов, а также многочисленные просьбы вернуться с этим проектом и на следующий год. И вот прошел год, немного поразмыслив, мы решили организовать 2 сезон нашего образовательного проекта с новой программой. Теперь проект ждет всех инициативных людей, которые могут так же на свежем воздухе проводить свои творческие мастерские», - сообщают организаторы.

С 8 по 30 июня 2017 – каждый четверг и субботу вольнослушателей ждут 2 пары с небольшим перерывом 18:30-19:15 и 19:20-20:10. В новом сезоне слушателей ждут лекции о путешествиях, публичных выступлениях, истории, психологии, бизнесе и о многом другом.

Для поступления в «Университет под открытым небом» необходимо иметь с собой плед или каремат, а также блокнот и ручку.

«Лекции под открытым небом» или «Open University» – это независимый образовательный проект, который делается исключительно на инициативе и на средства организаторов. Аналогичный проект уже четвертый год успешно работает в Красноярске, в этом году планируется совместный запуск в обоих городах.

Следить за проектом можно в группе ВКонтакте.

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