В сентябре в Томске планируют открыть крытый рынок на Нахимова

Томский Обзор / Фото: 29 мая 2017 // Фото: Pixabay.com

В августе-сентябре 2017 годе в Томске может состояться открытие нового крытого рынка, сообщает пресс-служба мэрии.

Работа по обустройству торгового комплекса по ул.Нахимова, 8, стр.2 идет в соответствии с утвержденным графиком. Общая площадь крытого рынка составит 4 706 кв.м. Это 350 торговых мест в помещении и 100 торговых мест на улице. Парковка рынка рассчитана на 300 автомобилей.

Ряд томских компаний-производителей планируют открыть на рынке свои фирменные отделы. На предложение разместиться в помещениях и на уличных торговых точках рынка с готовностью также отреагировали 10 предпринимателей, ранее работавших на рынке по ул.Дзержинского.

«В Томске проводится большая работа по наведению порядка в сфере нестационарной торговли. Новый рынок по улице Нахимова поможет нам в этом. Здесь предпринимателям с ликвидированных в Томске уличных рынков будут обеспечены комфортные условия для торговой деятельности», – резюмировал и.о. заммэра Михаил Ратнер.

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