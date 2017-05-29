Томские ученые нашли озеро, соли которого меняют состав зимой и летом

Ученые и студенты геолого-географического факультета Томского госуниверситета в ходе исследования урочища Талое озеро (р. Хакасия) обнаружили у его солей уникальное качество – они меняют свой состав в зависимости от времен года, сообщает пресс-служба вуза.

– Талое озеро известно давно – это первое место добычи соли в Западной и Центральной Сибири, – говорит директор Аналитического центра геохимии природных систем ГГФ ТГУ Платон Тишин. – В отличие от других соленых озер Хакасии подстилающие его слои горных пород почти не содержат соли, при этом общий уровень минерализации здесь превышает 100 г/л. Это указывает на то, что источник минерализации этих вод находится глубоко в недрах Земли.

Первоначально интерес к этому объекту был связан с повышенным содержанием в грунтовых водах энергетического сырья – лития и стронция и других полезных элементов. К сожалению, установленные концентрации оказались недостаточными для промышленной добычи. Но в процессе работы сотрудники и студенты геолого-географического факультета установили ряд интересных закономерностей.

– Мы выяснили, что соль Талого озера меняет свой минералогический состав в зависимости от времени года: летом в воде присутствует сульфат – тенардит, а зимой – водный сульфат – мирабилит, – говорит магистрант ГГФ ТГУ, сотрудник Аналитического центра геохимии природных систем Мария Иванова.

Эти минералы применяются в стекольном и содовом производстве. При этом мирабилит широко известен в медицине как глауберова соль. Судя по всему, Талое озеро является единственной в Сибири природной фабрикой мирабилита. Велика вероятность того, что рапа соленого озера обладает лечебными свойствами. Данный вопрос пока не изучен, но интерес к этой теме достаточно высок. Кроме того, в воде Талого выявлено небольшое превышение уровня урана, что может свидетельствовать о возможности нахождения урановых залежей на прилегающих территориях.

Не так давно к геологам обратились производители минеральной воды из Хакасии с просьбой исследовать воду озера с точки зрения ее бальнеологических свойств. Планируется, что решением этой проблемы займутся магистранты факультета под руководством ученых ГГФ.

Урочище Талое озеро приобрело в конце ХIХ века, когда из него начали добывать минеральное сырье для производства соли. Абаканский солеваренный завод, на котором велась переработка, был одним из поставщиков соли для царского двора. Два временных водоема Талого озера питаются подземными источниками, вместе с тем их наполненность сильно зависит от количества осадков.

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