В Томске пройдет концерт в поддержку строительства храма в Академгородке

Томский Обзор / Фото: 29 мая 2017 // Фото: Vk.com/open_air_friends_of_friends

Open air в поддержку строительства православного храма в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова пройдет в в Томске 11 июня (пр.Академический, 41), сообщают организаторы.

В концерте примут участие Воскресная школа Храма апостола Иоанна Богослова, молодые музыкальные группы Неоркестр, Tierra Nueva, Forced To Suffer, СССК-band, Грань Срыва, Бэнд на вечер, дуэт «Сотая миля» и сольные исполнители. Также во время опен-эйра молодежная студия русской традиционной культуры «Улица» проведёт вечёрку, по словам организаторов, для гостей это возможность познакомиться с жизнью наших предков и при этом хорошо повеселиться.

Дата проведения концерта символично совпала с днем Всех святых, который у православных отмечается в первое воскресенье после Дня Святой Троицы. Формат мероприятия был выбран нами по нескольким причинам. Во-первых, это возможность привлечь внимание гостей к конкретному месту — месту будущего храма. Во-вторых, «open» — «открытый».

«Церковь открыта для всех, и это мы хотим показать, проводя концерт в таком формате. И, наконец, прекрасный вариант провести летний вечер — послушать хорошую музыку в компании друзей. Наш концерт позволяет сделать это еще и под открытым небом! Для организаторов и участников концерт — возможность показать ценности христиан, для гостей — познакомиться с людьми Церкви, посмотреть, как и чем они живут», - сообщила одна из организаторов мероприятия Дария Землянова.

Начало концерта в 16.00.

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