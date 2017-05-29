В Томске тушат пожар на территории колонии
29 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян
Пожар вспыхнул на территории одного из учреждений на улице Нахимова в Томске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.
«По предварительной информации, горит кровля одного из строений. Пострадавших нет», — сказал представитель пресс-службы.
Источник в экстренных службах региона уточнил агентству, что пожар произошел на территории исправительной колонии N4.
В пресс-службе регионального управления ФСИН агентству подтвердили, что на территории колонии N4 возник пожар.
«Горит здание бани, люди оттуда эвакуированы, никто не пострадал», — сказал сотрудник пресс-службы.
По данным ведомства, исправительная колония N4 в Томске является колонией строгого режима.
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