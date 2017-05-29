Четыре человека пострадали в тройном ДТП на трассе Томск — Юрга

Томский Обзор / Фото: 29 мая 2017 // Фото: Gibdd.ru

Вчера вечером, 28 мая, на трассе Томск — Юрга столкнулись три иномарки. В результате четыре человека травмированы, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в 16.30 на 15 километре трассы. По предварительным данным, 30-летняя женщина-водитель Nissna Note не справилась с управлением, из-за чего иномарка выехала на встречную полосу, где столкнулась со встречными Mazda Demio и BMW X-5.

В результате происшествия водитель автомобиля Nissan, а также 70-летний мужчина водитель автомобиля Mazda, 48-летний мужчина и 45-летняя женщина пассажиры автомобиля Mazda получили травмы. В сообщении отмечается, что стаж водителя Nissan - 5 месяцев.

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