В Стрежевом построят три новых детских площадки

29 мая 2017 / Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК / Фото: Мария Аникина

Этим летом на средства в Стрежевом построят три новых детских городка. Средства на их возведение направило ОАО «Томскнефть» ВНК.

Один из городков появится на свободной территории между домами № № 429 и 437. Площадка будет разбита на две зоны: игровую и спортивную. Аналогичную возведут на пустыре в девятом микрорайоне между домами № № 75 и 80. В микрорайоне Новом городок с игровыми комплексами и ограждением будет построен недалеко от школы. Все площадки оборудуют освещением.

На устройство детских городков нефтяники безвозмездно передали городу почти 11 млн рублей. В предыдущие годы на средства «Томскнефти» возведены четыре детских площадки: в парковой зоне, в третьем и четвертом микрорайонах, в «Мамином сквере». Все площадки прошли испытание на прочность и морозостойкость. Новые, как предполагается, будут аналогичными: с покрытием из мягких резиновых плит, обеспечивающим безопасность детей, песочницами, качелями, домиками, горками и гимнастическими комплексами. Аукцион по выбору подрядчика проводит городская администрация. Согласно заданию, монтаж площадок должен быть завершен до 1 сентября.

Еще 800 тысяч рублей нефтяники выделили на организацию детского отдыха и летней занятости школьников. За счет этих средств будут трудоустроены 66 подростков из малообеспеченных семей. Всего же на благо города смогут поработать свыше 230 юных стрежевчан. Что касается отдыха, то на деньги нефтяников и бюджетные средства он будет организован для 1 469 детей.

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