Пожар на территории томской колонии потушили, пострадавших нет

29 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Пожарные ликвидировали возгорание на территории исправительной колонии N4 в Томске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСИН.

«Возгорание ликвидировано, пострадавших нет», — сказал представитель пресс-службы.

По его данным, от огня пострадала крыша здания, в котором располагались баня и школа для осужденных.

«Если бытовые неудобства и будут, то минимальные», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось о пожаре в здании бани на территории колонии N4 в Томске, площадь возгорания составила около 1 тыс. кв.м.

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