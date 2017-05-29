18+
18+

Пожар на территории томской колонии потушили, пострадавших нет

Томские новости, Происшествия, пожар потушили колония горит Пожар на территории томской колонии потушили, пострадавших нет

Пожарные ликвидировали возгорание на территории исправительной колонии N4 в Томске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСИН.

«Возгорание ликвидировано, пострадавших нет», — сказал представитель пресс-службы.

По его данным, от огня пострадала крыша здания, в котором располагались баня и школа для осужденных.

«Если бытовые неудобства и будут, то минимальные», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось о пожаре в здании бани на территории колонии N4 в Томске, площадь возгорания составила около 1 тыс. кв.м.

Тэги/темы: