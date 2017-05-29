В Томской области пьяный водитель пытался сбежать с места ДТП, в котором погиб человек

Томский Обзор / Фото: 29 мая 2017 // Фото: Gibdd.ru

В ночь на понедельник, 29 мая, на трассе Камаевко-Асино-Первомайское столкнулись Toyota Camry и ВАЗ-2107. В результате один человек погиб, трое несовершеннолетних пассажиров получили травмы, сообщает пресс-служба регионального УГИДД.

Инцидент произошел в 1.05 на 27 километре трассы. По предварительным данным, 40-летний водитель иномарки потерял управление, выехал на встречную полосу, где столкнулся с отечественным автомобилем.

В результате 29-летний водитель ВАЗ погиб на месте. Три несовершеннолетних пассажира авто - две девочки и мальчик в возрасте от 14 до 15 лет получили травмы.

В сообщении также отмечается, что после столкновения водитель иномарки убежал с места происшествия. Позже его задержали сотрудники ГИБДД. Мужчина был с признаками алкогольного опьянения.

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