Истфак ТГУ отметил 100-летие (ФОТО)

30 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Виктория Евстафьева

В пятницу, 26 мая, в Университетской роще прошел масштабный праздник в честь 139-летия ТГУ и 100-летия историко-филологического факультета.

На совместной площадке исторического и филологического факультетов можно было посмотреть на костюмы разных эпох, предоставленные историческим клубом реконструкций города Томска, где состоят многие выпускники истфакультета ТГУ. Также по роще гуляли прапорщик Томского пехотного полка времен первой мировой войны, солдат наполеоновских воин, викинг X века и медсестра Красного креста XIX века.

Гости площадок могли подержать в руках мушкет, помахать клинком, а еще проверить на прочность шлем, ударив по нему топором.

На другой площадке была предложена игра на сопоставление великих деятелей разных эпох, где каждый желающий мог проверить свои знания по истории. Также по роще ходили скоморохи, которые предлагали при помощи всего двух пальцев накрутить ленту с яблоком на палочку.

Кроме того, в рамках празднования юбилея томичам показали часовой видеоролик об истории и последних новостях историко-филологического факультета. В рамках этой же площадки вдоль по дороге к

главному корпусу проходила фотовыставка, где были представлены фотографии выпускников

разных годов, снимки студентов, преподавателей и просто из жизни кадры. Работы на выставку передали студенты и преподаватели факультета.

В общей сложности, в организации мероприятия от историко-филологического факультета приняли участие примерно 100 человек, включая 15 организаторов, выпускников и преподавателей.

Фото: Виктория Евстафьева

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