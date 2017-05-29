На трассе под Томском ВАЗ насмерть сбил пешехода, пытавшегося завести авто с «толкача»
29 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Gibdd.ru
В ночь на понедельник, 29 мая, на трассе Томск — Колпашево под колеса Lada Granta попал 18-летний пешеход, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
Инцидент произошел в 3.20 на 22 километре трассы. По предварительным данным, группа молодых людей пыталась с «толкача» завести автомобиль ВАЗ-2108. Один из них неожиданно оказался на встречной полосе, где и попал под машину.
В результате происшествия пострадавший погиб на месте. На одежде всех пешеходов отсутствовали световозвращающие элементы и приспособления.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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