На трассе под Томском ВАЗ насмерть сбил пешехода, пытавшегося завести авто с «толкача»

Томский Обзор / Фото: 29 мая 2017 // Фото: Gibdd.ru

В ночь на понедельник, 29 мая, на трассе Томск — Колпашево под колеса Lada Granta попал 18-летний пешеход, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в 3.20 на 22 километре трассы. По предварительным данным, группа молодых людей пыталась с «толкача» завести автомобиль ВАЗ-2108. Один из них неожиданно оказался на встречной полосе, где и попал под машину.

В результате происшествия пострадавший погиб на месте. На одежде всех пешеходов отсутствовали световозвращающие элементы и приспособления.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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