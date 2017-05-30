Прямой эфир с Yet another Conference 2017 от Яндекса на «Томском Обзоре»

30 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Теории и практики

Прямой эфир с Yet another Conference 2017 можно посмотреть сегодня, 30 мая прямо на «Томском Обзоре».

YaC 2017 — большая конференция Яндекса по применению технологий в маркетинге, медиа, медицине и других областях. Среди спикеров — знаменитая предпринимательница Эстер Дайсон, партнёр фонда 500 Startups Марвин Ляо, руководители Яндекса и многие другие.

Начало эфира: 30 мая в 9:30 утра (мск) или 13.30 по томскому времени.

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