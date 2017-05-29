В томских троллейбусах тестируют терминалы бесконтактной оплаты

29 мая 2017 / Томский Обзор

В электротранспорте Томска вводят терминалы для бесконтактной оплаты проезда, сообщают

в томском Трамвайно-троллейбусном управлении.

Две недели назад ТТУ в тестовом режиме начали использовать терминалы бесконтактной оплаты. Возможность оплатить проезд касанием карты или телефона появилась у пассажиров третьего троллейбуса. Проект ввода терминалов реализуется Сбербанком.

«Кондукторы уже обучились технологии использования терминалов и решают оставшиеся

вопросы. Когда проект будет полностью реализован, на стёклах транспорта будут висеть

объявления», — сообщил директор ТТУ Григорий Шульгин.

На данный момент технологией оборудованы около 20 троллейбусов.

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