В томских троллейбусах тестируют терминалы бесконтактной оплаты
29 мая 2017 / Томский Обзор
В электротранспорте Томска вводят терминалы для бесконтактной оплаты проезда, сообщают
в томском Трамвайно-троллейбусном управлении.
Две недели назад ТТУ в тестовом режиме начали использовать терминалы бесконтактной оплаты. Возможность оплатить проезд касанием карты или телефона появилась у пассажиров третьего троллейбуса. Проект ввода терминалов реализуется Сбербанком.
«Кондукторы уже обучились технологии использования терминалов и решают оставшиеся
вопросы. Когда проект будет полностью реализован, на стёклах транспорта будут висеть
объявления», — сообщил директор ТТУ Григорий Шульгин.
На данный момент технологией оборудованы около 20 троллейбусов.
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