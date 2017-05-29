Автомобиль ГИБДД сбил на «зебре» томского адвоката, занимающегося дорожными авариями

29 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Патрульный автомобиль ГИБДД сбил мужчину на улице Гагарина в Томске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

«Сегодня утром на улице Гагарина, 31 патрульный автомобиль ГИБДД наехал на мужчину, по данному факту возбуждено административное расследование, проводится служебная проверка. В случае установления вины сотрудник будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности», — сказал сотрудник пресс-службы.

В свою очередь пострадавший Иван Стародумов сообщил агентству, что автомобиль ГИБДД сбил его по пути на работу на нерегулируемом пешеходном переходе.

«На Гагарина — одностороннее движение. Я дождался, когда ближняя ко мне иномарка притормозит, и начал переходить дорогу. Дойдя до середины проезжей части, я увидел, что во втором ряду ко мне приближается автомобиль ДПС. Я был уверен, что он затормозит, но он только увеличил скорость и ударил меня в ногу, отпрыгнуть я не успел», — сказал Иван Стародумов.

По его словам, что автомобиль ДПС двигался без включенных проблесковых мачков и без звукового сигнала.

«В медучреждении мне диагностировали сильный ушиб голеностопа, оказали помощь и отпустили домой, сейчас отхожу от наркоза», — отметил Иван Стародумов.

Он добавил, что работает адвокатом и специализируется на дорожно-транспортных происшествиях.

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