Традиционный Парад Ретроавтомобилей пройдет в Томске в начале июня

30 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

На следующей неделе, 10 июня, в Томске на нижней террасе Лагерного сада пройдет традиционный Парад Ретроавтомобилей. В этом году в нем примут участие порядка 50 единиц техники, сообщают организаторы.

В числе участников Парада — любимцы публики раритетная техника от музея истории пожарной охраны МЧС России по Томской области. Также зрители увидят полноприводный плавающий автомобиль-транспортер ЛуАЗ-967, мотоциклы, мопеды, мотовелики и автомобили отечественного и зарубежного производства.

Кроме выставки автораритетов гостей праздника ждет большая развлекательная и музыкальная программа.

Парад откроется в 14.00.

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