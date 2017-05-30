Томский предприниматель выступил перед правительством РФ

30 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин

Основатель компании Rubius Сергей Дорофеев выступил на заседании правительства РФ, которое провел вице-премьер Дмитрий Медведев в Казани в минувшую пятницу, сообщает региональный инновационный портал.

На заседании с докладами выступили министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева, министр Российской Федерации Михаил Абызов, ректор НИУ ИТМО Владимир Васильев, генеральный директор научного парка МГУ Олег Мовсесян и основатель компании Rubius Сергей Дорофеев. В своем выступлении томский it-предприниматель рассказал о своем видении развития взаимодействия университетов и бизнеса.

«Университет и бизнес имеют разные менталитеты: университеты нецелены на процесс, а бизнес — на результат. Университеты учат, а бизнесы развивают экономику. По этой схеме работает весь мир. Однако я не противопоставляю вузы и бизнес. Это взаимосвязанные компоненты, которые вместе могут (и должны) работать эффективно для развития предпринимательской среды. Дайте бизнесу свободу, не гонитесь за быстрой прибылью. В случае успеха бизнеса университеты получат прибыль косвенную, как это происходит в случае Rubius», — отметил Сергей Дорофеев в своем выступлении.

Также основатель томской it-компании внес свои предложения для развития бизнеса в России.

«Чтобы поймать рыбу, нужно думать, как рыба». Чтобы генерировать предпринимательство, нужно понимать его проблемы и видеть способы их решения. Попытайтесь привлекать неравнодушных людей из бизнеса как в руководство программы, так и на местах. Чтобы в погоне за показателями не потерялась суть программы», — сказал Сергей Дорофеев.

Лучшие предложения, озвученные на заседании, войдут в дорожную карту по поддержке технологического предпринимательства в университетах, которую к осени должны разработать Минобрнауки и экспертный совет при правительстве. Программа будет отработана в первый год на пяти выбранных вузах, а затем опыт планируют транслировать на 30 учебных заведений.

«Мое видение развития предпринимательства в университетах такое. ОКОЛО вузов (но не в них самих) должен сформироваться некий субъект типа консорциума предпринимателей с частным фондом инвестиций (усиленный государством, например, через РВК). Этот субъект активно взаимодействует с вузами с целью ввести действительно эффективные и полезные предпринимательские дисциплины, обустроить бизнес-инкубаторы и выделять и акселерировать талантливые группы», — подытожил в своей социальной сети Сергей Дорофеев участие в совещании.

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