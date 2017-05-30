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Томский предприниматель выступил перед правительством РФ

Томские новости, IT, рубиус Дорофеев заседание правительства Томский предприниматель выступил перед правительством РФ

Основатель компании Rubius Сергей Дорофеев выступил на заседании правительства РФ, которое провел вице-премьер Дмитрий Медведев в Казани в минувшую пятницу, сообщает региональный инновационный портал.

На заседании с докладами выступили министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева, министр Российской Федерации Михаил Абызов, ректор НИУ ИТМО Владимир Васильев, генеральный директор научного парка МГУ Олег Мовсесян и основатель компании Rubius Сергей Дорофеев. В своем выступлении томский it-предприниматель рассказал о своем видении развития взаимодействия университетов и бизнеса.

«Университет и бизнес имеют разные менталитеты: университеты нецелены на процесс, а бизнес — на результат. Университеты учат, а бизнесы развивают экономику. По этой схеме работает весь мир. Однако я не противопоставляю вузы и бизнес. Это взаимосвязанные компоненты, которые вместе могут (и должны) работать эффективно для развития предпринимательской среды. Дайте бизнесу свободу, не гонитесь за быстрой прибылью. В случае успеха бизнеса университеты получат прибыль косвенную, как это происходит в случае Rubius», — отметил Сергей Дорофеев в своем выступлении.

Также основатель томской it-компании внес свои предложения для развития бизнеса в России.

«Чтобы поймать рыбу, нужно думать, как рыба». Чтобы генерировать предпринимательство, нужно понимать его проблемы и видеть способы их решения. Попытайтесь привлекать неравнодушных людей из бизнеса как в руководство программы, так и на местах. Чтобы в погоне за показателями не потерялась суть программы», — сказал Сергей Дорофеев.

Лучшие предложения, озвученные на заседании, войдут в дорожную карту по поддержке технологического предпринимательства в университетах, которую к осени должны разработать Минобрнауки и экспертный совет при правительстве. Программа будет отработана в первый год на пяти выбранных вузах, а затем опыт планируют транслировать на 30 учебных заведений.

«Мое видение развития предпринимательства в университетах такое. ОКОЛО вузов (но не в них самих) должен сформироваться некий субъект типа консорциума предпринимателей с частным фондом инвестиций (усиленный государством, например, через РВК). Этот субъект активно взаимодействует с вузами с целью ввести действительно эффективные и полезные предпринимательские дисциплины, обустроить бизнес-инкубаторы и выделять и акселерировать талантливые группы», — подытожил в своей социальной сети Сергей Дорофеев участие в совещании.

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