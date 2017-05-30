Полицейские устроили погоню за угнанным авто в Томске (ВИДЕО)

30 мая 2017 / Томский Обзор

Вчера, 29 мая, томские полицейские «по горячим следам» задержали подозреваемого в угоне автомобиля, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Об угоне ВАЗ-2109 в дежурную часть сообщили в 20.50. В городе ввели план «Перехват», а на розыск угнанного авто были ориентированы патрульные. Злоумышленника удалось задержать «по горячим следам» - им оказался 27-летний ранее судимый томич.

По предварительным данным, мужчина заметил припаркованный автомобиль у торгового павильона в Октябрьском районе Томска. Злоумышленник воспользовался тем, что дверь ВАЗа была не заперта, а ключи находились в замке зажигания.

По данному факту возбуждено дело по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Теперь мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

Видео: 70.мвд.рф

Тэги/темы: