В Томске осудят собачника, который по пьяни натравил бойцовского пса на подростка

Томский Обзор / Фото: 30 мая 2017 // Фото: Prokuratura.tomsk.gov.ru

В суд отправлено дело 51-летнего томича, который натравил животное на 17-летнего подростка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, натравил бульмастифа (бойцовская порода) на несовершеннолетнего. Инцидент произошел на остановке «Библиотека ТГУ». Отмечается, что обвиняемый длительное время занимался содержанием собак и натравил животное из хулиганских побуждений.

Собака укусила подростка за обе руки не менее 8 раз, оставив ссадины и кровопоодтеки. Обвиняемый вину в предъявленном обвинении признал полностью.



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