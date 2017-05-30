«Томь» получила лицензию на предстоящий сезон

Томский Обзор / Фото: 30 мая 2017 // Фото: Мария Аникина

Сегодня, 30 мая, в Москве состоялось заседание апелляционного комитета Российского футбольного союза (РФС), на котором было решено выдать ФК «Томь» лицензию на предстоящий футбольный сезон, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Ранее, 11 мая, лицензионный комитет РФС отказал «Томи» в выдаче лицензии, выдвинув клубу ряд требований для ее получения. Томский футбольный клуб выполнил основные из них, и главным образом — полностью погасил задолженность ФК «Томь» по исполнительному производству в сумме более 130 миллионов рублей.

«Это позволило нашей футбольной команде не только получить лицензию для игры в Футбольной национальной лиге, но и снять арест с активов клуба, в том числе с административного здания по улице Белинского», — отметил член совета директоров футбольного клуба Чингис Акатаев, который представлял интересы команды на заседании апелляционного комитета.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Томь» заняла 16 позицию в турнирной таблице РФПЛ.

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