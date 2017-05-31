В Томске до 10 июня ограничат движение по ул.Никитина

31 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Валерий Доронин

Со вторника, 30 мая, в Томске ограничили движение по ул.Никитина. Это связано с ремонтом тепломагистрали, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение касается участка от ул.Гоголя до ул.Красноармейской. На указанном участке улично-дорожной сети ведут работы специалисты СП «Тепловые сети» АО «Томск РТС». Предполагается, что ограничение будет снято с 24.00 10 июня.

Томичей предупреждают о необходимости объезжать указанные участки и выбирать для движения другие пути.

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