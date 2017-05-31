Томские пожарные почти 7 часов ликвидировали возгорание на Нахимова

31 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Вчера вечером, 30 мая, в Томске на ул.Нахимова загорелось трехэтажное кирпичное здание. На ликвидацию возгорания у пожарных ушло почти семь часов, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 23.36. К приезду пожарных горела крыша здания. Возгорание удалось ликвидировать лишь к 6.24. В ликвидации пожара было задействовано 22 единицы техники, 60 человек.

В результате пожара обгорела деревянная обрешетка крыши здания, частично прогорело потолочное перекрытие. Общая площадь пожара составила 1100 кв.метров. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

Фото: ГУ МЧС России по Томской области

Тэги/темы: