В ТГУ начнут готовить специалистов в области больших данных и кибербезопасности

Томский Обзор / Фото: 31 мая 2017 // Фото: Владимир Дударев

Вчера, 30 мая, на ученом совете Томского госуниверситета было утверждено решение о создании в ТГУ нового структурного подразделения – Института прикладной математики и компьютерных наук.

Как сообщает пресс-служба вуза, институт стал результатом слияния факультета информатики и факультета прикладной математики и кибернетики. Предполагается, что новое подразделение должно стать университетским центром компетенций в области big data, кибербезопасности и современных подходов к управлению.

«Цель создания ИПМКН – подготовка специалистов и выполнение научных исследований мирового уровня в области компьютерных наук, продвижение в предметном рейтинге Computer Science за счет консолидации кадровых, материальных и финансовых ресурсов факультетов», – отметил на заседании ученого совета декан факультета информатики ТГУ Сергей Сущенко.

Процесс объединения факультетов в институт будет идти до конца текущего года, однако уже в сентябре у нового института появятся первые студенты. Состоять он будет из двух отделений: отделения прикладной математики и отделения компьютерных наук.

В новом институте будут реализовываться пять направлений бакалавриата, одна программа специалитета, четыре направления магистратуры и три – аспирантуры. Академическими партнерами являются РУДН, Институт проблем управления РАН, Институт вычислительных технологий СО РАН, Технический университет Дрездена, Arizona State University, Goldsmiths College. Бизнес-партнерами нового института станут компании «1С», «Рубиус групп», «Элекард», «ИндорСофт», SibEDGE, SPACE Technologies, Positive Technologies, VDOM BOX Research.

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