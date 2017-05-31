Популярный актёр снимется в томском фильме о кризисе в отношениях

Томский Обзор / Фото: 31 мая 2017 // Фото: CAST production

Томская команда молодых режиссеров, операторов и сценаристов «CAST production» этим летом планирует снять короткометражный художественный фильм про кризис в семейных отношениях с популярный актёром Денисом Шведовым (т/с «Мажор», «Измены», х/ф «Майор») в главной роли.

«Эта история универсальна и понятна любому человеку», - говорит Евгений Жуков, один

из организаторов проекта.

Комедия, режиссером которой выступит Андрей Ананин (томич, студент 4 курса ВГИК, автор документальной трилогии «Американская мечта»), расскажет про семейную пару, прожившую в браке 10 лет. Жена намерена раскрыть неверность мужа с помощью купона на измену. Роль жены сыграет Светлана Гарбар (актриса Томского театра), а мужа – Денис Шведов. В кадре также окажутся участники актерского направления кинопроекта «CAST».

Фильм станет результатом работы двух сезонов сибирского кинопроекта «CAST», целью которого является развитие регионального кинематографа. Как сообщает организатор, сценарий для короткометражки отбирался вместе с Денисом Шведовым из работ участников со всей Сибири.

Площадкой для съемок фильма станет город Томск. Точные локации все еще обсуждаются, но, по обещанию организаторов, в фильме постараются отразить красоту томских улиц и набережных. По плану съемки пройдут в августе, Предполагается, что премьера состоится в ноябре.

Сейчас для реализации задумки организаторам необходимо собрать необходимый бюджет, они запустили фильм на российской краудфандинговой площадке «Boomstarter», где любой желающий может стать спонсором фильма и затем получить авторское вознаграждение. Поддержать фильм и стать его участником можно на платформе Boomstarter.

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