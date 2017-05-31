МТС расширила покрытие сети 4G в Томской области

31 мая 2017 / Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

МТС запустила мобильный интернет 4G на скорости до 150 Мбит/с в районных центрах Парабель и Каргасок, а также в селе Зоркальцево и поселке Синий Утёс Томского района.

В результате расширения покрытия высокоскоростной сеть LTE-A пользоваться ускоренным мобильным интернетом могут пользоваться более 800 тысяч жителей региона. Скорости мобильного интернета «четвертого поколения» позволяют без задержек смотреть онлайн фильмы в высоком разрешении, работать удаленно и пересылать «тяжелые» файлы и пользоваться другими преимуществами. Преимущество технологии 4G заключается в том, что связь LTE-A не уступает в скорости домашнему интернету и при этом позволяет оставаться мобильным и пользоваться связью не только дома, но и там, где нет проводного интернета.

До конца 2017 года МТС планирует провести расширение действующей сети LTE в Томске, Северске, Стрежевом, в районных центрах Кривошеино, Молчаново, Парабель, Мельниково, Колпашево, Зырянское, Асино, Белый Яр, Каргасок, а также еще в 26 сельских населенных пунктах Томской области.

«Развитие сети LTE в Томской области является приоритетным для компании. Рост потребления интернет-трафика жителями региона — прямое следствие запуска базовых станций формата LTE-1800, которые способны обеспечивать вдвое большую зону охвата и более „пробивной“ сигнал внутри помещений. Ранее связь LTE-A стала доступна в Томске, поселках Ключи и Зональная станция. Уровень потребляемого 4G-трафика на конец апреля 2017 года вырос почти в 8 раз по сравнению с этим же периодом 2016 года. Мы ожидаем, что потребление мобильного интернета в регионе будет расти взрывными темпами и дальше, так как в 2017 году мы планируем расширять зону покрытия 4G, уделяя особое внимание улучшению качества связи и мобильного интернета в районах области и на территории нефтяных месторождений», — отметил директор МТС в Томской области Марина Фещенко.



Подробнее о преимуществах технологии LTE-Advanced можно узнать на МТС/Медиа.

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