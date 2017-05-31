Заведующая производством столовой томского лицея, где отравились 75 учеников, предстанет перед судом

Томский Обзор / Фото: 31 мая 2017 // Фото: Pixabay.com

Кировский районный суд Томска рассмотрит дело заведующей производством пищеблока лицея № 8, где в апреле 2016 года произошло массовое отравление, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу облпрокуратуры.

«Обвиняемая грубо нарушила санитарно-эпидемиологическое законодательство, в том числе технологию приготовления блюд, требования к содержанию помещений пищеблока и мытью посуды, что повлекло за собой массовое отравление 75 учеников и четырех работников лицея. Здоровью ряда учащихся причинен вред средней тяжести», — говорится в пресс-релизе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей), обвиняемая признала свою вину полностью.

Тэги/темы: