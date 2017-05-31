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Заведующая производством столовой томского лицея, где отравились 75 учеников, предстанет перед судом

Томские новости, Криминал, Судебные дела, суд отравили столовая Заведующая производством столовой томского лицея, где отравились 75 учеников, предстанет перед судом

Кировский районный суд Томска рассмотрит дело заведующей производством пищеблока лицея № 8, где в апреле 2016 года произошло массовое отравление, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу облпрокуратуры.

«Обвиняемая грубо нарушила санитарно-эпидемиологическое законодательство, в том числе технологию приготовления блюд, требования к содержанию помещений пищеблока и мытью посуды, что повлекло за собой массовое отравление 75 учеников и четырех работников лицея. Здоровью ряда учащихся причинен вред средней тяжести», — говорится в пресс-релизе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей), обвиняемая признала свою вину полностью.

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