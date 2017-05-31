Томичам предлагают познакомиться с оцифрованной историей факультетов-юбиляров

Томский Обзор / Фото: 31 мая 2017 // Фото: 100.lib.tsu.ru

К 100-летию историко-филологического и физико-математического образования Томского госуниверситета Научная библиотека начала работу по оцифровке хранящихся в ее фондах документов, посвященных истории и современности «юбиляров», сообщает пресс-служба вуза.

Сейчас коллекция содержит около 400 документов: архивные, современные материалы и исследования, наиболее интересные из которых нашли отражение на сайте, созданном специально для презентации коллекции. Сайт интегрирован с электронной библиотекой ТГУ и электронной энциклопедией вуза. Документы здесь размещены по ключевым периодам, персоналиям и фактам.

Презентация сайта и коллекции состоялась 26 мая в рамках торжественного заседания Ученого совета ТГУ. Знакомиться и работать с материалами коллекции, подготовленной сотрудниками Научной библиотеки ТГУ, могут как студенты и сотрудники вуза, так и все интересующиеся его историей.

В 1917 году постановлением Временного правительства России в ТГУ были открыты два новых факультета: историко-филологический и физико-математический, которые в дальнейшем стали базой для нескольких современных факультетов университета.

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