Завтра в ТГАСУ в преддверии юбилея откроются художественные выставки

31 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Завтра, 1 июня, в 15.00 в зале заседаний Ученого совета Томского государственного архитектурно-строительного университета (пл. Соляная, 2, красный корпус, третий этаж) откроются три художественные выставки.

Как сообщает пресс-служба вуза, в одну из экспозиций вошли работы томского художника Леонтия Усова: деревянные бюсты великих писателей, философов и музыкантов, а также сатирические и юмористические композиции автора, в том числе, программное творение – скульптура сибирского валенка.

Еще одним местом притяжения станет выставка эскизов работ в стиле граффити, выполненных для открытого университетского конкурса. Студенты-архитекторы ТГАСУ предложили свои варианты росписи торцевой стены учебного корпуса №3. Хотя победитель не был определен, в дальнейшем вуз планирует провести такой конкурс еще раз.

Также завтра откроется творческая выставка работ студентов-архитекторов и преподавателей кафедры рисунка, живописи и скульптуры ТГАСУ, выполненных в разной технике и разными материалами.

Экспозиции будут доступны для томичей в течение июня.

Также 5 июня в ТГАСУ откроется выставка студенческих агитационных плакатов, посвященных 65-летию вуза. Работы будут расположены рядом с деканатом архитектурного факультета, на втором этаже красного корпуса ТГАСУ.

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